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Трамп выбрал Кэролайн Фам на должность и.о. председателя CFTC

Трамп выбрал Кэролайн Фам на должность и.о. председателя CFTC

Президент США Дональд Трамп выбрал младшего комиссара Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Фам на должность исполняющей обязанности председателя регулятора свопов и деривативов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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