Многие с детства помнят медовую коврижку из школьного буфета. Давайте, приготовим именно такую

Почему-то медовые коврижки не пользуются особой любовью у владельцев нынешних кондитерских. Они (как и я, впрочем) предпочитают десерты другого плана — легкие, воздушные, почти невесомые, приготовленные по рецептам французских Maître de pâtisserie.
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