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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Многие с детства помнят медовую коврижку из школьного буфета. Давайте, приготовим именно такую

Почему-то медовые коврижки не пользуются особой любовью у владельцев нынешних кондитерских. Они (как и я, впрочем) предпочитают десерты другого плана — легкие, воздушные, почти невесомые, приготовленные по рецептам французских Maître de pâtisserie.

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