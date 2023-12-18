Многие с детства помнят медовую коврижку из школьного буфета. Давайте, приготовим именно такую

Почему-то медовые коврижки не пользуются особой любовью у владельцев нынешних кондитерских. Они (как и я, впрочем) предпочитают десерты другого плана — легкие, воздушные, почти невесомые, приготовленные по рецептам французских Maître de pâtisserie.