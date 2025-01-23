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Врач Баранова назвала меняющие внешность напитки без алкоголя:"Это яд"

Врач Баранова назвала меняющие внешность напитки без алкоголя:"Это яд"

Кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова считает, что сладкая газировка, как и алкогольные напитки с сахаром, это самые опасные напитки, которые лучше как можно быстрее убрать со стола.

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