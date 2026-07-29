МакSим выпустит мемуары после цензуры своего экс-избранника, миллиардера Антона Петрова

41-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) всё-таки выпустит свои мемуары после того, как её экс-избранник, миллиардер и владелец ювелирной сети "585 Золотой" Антон Петров, выкупил весь тираж книги, чтобы она так и не вышла.