МакSим выпустит мемуары после цензуры своего экс-избранника, миллиардера Антона Петрова

41-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) всё-таки выпустит свои мемуары после того, как её экс-избранник, миллиардер и владелец ювелирной сети "585 Золотой" Антон Петров, выкупил весь тираж книги, чтобы она так и не вышла.
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