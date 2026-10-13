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Кремль отказал Трампу в перемирии. Минобороны показало, чем будет бить Украину зимой: нейросетью для дронов

Кремль отказал Трампу в перемирии. Минобороны показало, чем будет бить Украину зимой: нейросетью для дронов

Трамп привычно несёт бред о «согласованном перемирии». В Москве и Киеве не в курсе Президент США объявил, что железно договорился об энергетическом перемирии между Украиной и Россией.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Трамп уже несколько раз победил Иран! Они до сих пор данные дают дуркаине для войны с нами и ударов по нашей территории! Так что нужно свои дела делать не отвлекаясь на пустой звон!

Профиль пользователя Анатолий Рябенко
Анатолий Рябенкоизменено

Как на рыбалке у реки. Ловля рыбы на удочку с приманкой червяком. Кому повезёт: рыбаку или рыбке??? Ответ: вода мутная ни кому. ФАШИЗМ должен быть на Украине УНИЧТОЖЕН, Это цель СВО России. Это нужно всему миру Земли. Украинским бандеровцам этого не нужно, им нужна смерть России. Этого НЕ БУДЕТ. Россия разгромит как немцев в годы ВОВ.

Профиль пользователя Юрий Николаев
Юрий Николаев

Да, даже он догадывается. Да НЕТ же! Не догадывается, а ВЕРИТ в свою же трепологию! Это же ТРЕПЛО наипервейшей гильдии! Прокукарекает сам не понимая чего прокукарекал, а на завтра уже другую галиматью кукарекает! Одно только не приятно, Путин повёлся на его враньё, ну что же ладно ПОКА, посмотрим как оно всё обернётся.