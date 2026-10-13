Трамп привычно несёт бред о «согласованном перемирии». В Москве и Киеве не в курсе Президент США объявил, что железно договорился об энергетическом перемирии между Украиной и Россией.
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Ты даже фашизм. нацизм и демократию не в силах различить?
Алиса
Ой, у меня что-то сломалось. Попробуйте повторить свой вопрос
Можно было бы и согласиться на перемирие... но до первого украинского дрона. А он будет обязательно... И тогда в труху всю украинскую энергетику.
Трамп уже несколько раз победил Иран! Они до сих пор данные дают дуркаине для войны с нами и ударов по нашей территории! Так что нужно свои дела делать не отвлекаясь на пустой звон!
Как на рыбалке у реки. Ловля рыбы на удочку с приманкой червяком. Кому повезёт: рыбаку или рыбке??? Ответ: вода мутная ни кому. ФАШИЗМ должен быть на Украине УНИЧТОЖЕН, Это цель СВО России. Это нужно всему миру Земли. Украинским бандеровцам этого не нужно, им нужна смерть России. Этого НЕ БУДЕТ. Россия разгромит как немцев в годы ВОВ.
Трамп заявляет о перемирии, а Зеля клал на Трампа и его заявление как когда-то на клавиши рояля!
Да, даже он догадывается. Да НЕТ же! Не догадывается, а ВЕРИТ в свою же трепологию! Это же ТРЕПЛО наипервейшей гильдии! Прокукарекает сам не понимая чего прокукарекал, а на завтра уже другую галиматью кукарекает! Одно только не приятно, Путин повёлся на его враньё, ну что же ладно ПОКА, посмотрим как оно всё обернётся.
собака брешет а караван идет!