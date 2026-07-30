Криптобиржа Luno сокращает 20% сотрудников

Сообщается, что криптобиржа Luno сокращает около 20% своего глобального персонала в рамках реструктуризации операций и перераспределения ресурсов в сторону институциональных клиентов, финансовой инфраструктуры и услуг для бизнеса.
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