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Криптобиржа Luno сокращает 20% сотрудников

Криптобиржа Luno сокращает 20% сотрудников

Сообщается, что криптобиржа Luno сокращает около 20% своего глобального персонала в рамках реструктуризации операций и перераспределения ресурсов в сторону институциональных клиентов, финансовой инфраструктуры и услуг для бизнеса.

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