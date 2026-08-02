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Исчезновение на пике славы, запрет пластинок и обувной магазин в Германии: как сложилась судьба Ларисы Мондрус

Исчезновение на пике славы, запрет пластинок и обувной магазин в Германии: как сложилась судьба Ларисы Мондрус

В 1973 году Лариса Мондрус внезапно исчезла с советских телеэкранов и из радиоэфиров. Ее пластинки, еще вчера расходившиеся миллионными тиражами, изымали из магазинов и уничтожали.

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