Минобороны Индии заявило, что отказывается от покупки российских Су-57 Индия приняла окончательное решение по вопросу приобретения Су-57.
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Минобороны Индии заявило, что отказывается от покупки российских Су-57 Индия приняла окончательное решение по вопросу приобретения Су-57.
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