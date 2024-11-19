Завтра Госдума рассмотрит «незамедлительные» меры по мигрантам

В Госдуме предложили правительству принять комплекс из 10 мер в миграционной сфере. Предложения указаны в проекте постановления, который был опубликован в думской электронной базе, его авторами стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая.
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