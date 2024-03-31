Нужно ли России на самом деле такое количество трудовых мигрантов, что есть на сегодняшний день? Лоббисты завоза в нашу страну иностранных рабочих рук твердят: нужно и ещё мало, надо увеличить их завоз! Но так ли это? Видится, что все эти крики — в угоду толстосумам, имеющих бенефициары на дешёвом мигрантском труде.
Ни в одном субъекте, который отказался от труда мигрантов, никакого «коллапса» не случилось
Комментарии
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ГН
Галина Назарова
премьер Марат Шакирзянович вам популярно объяснит, что "незаменимые специалисты" работают в 2-3 раза лучше коренного населения......
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10 час.
лина каюмова
Ну какой дешевый мигрантский труд?Русским платят в разы меньше.Во первых среди них нет специалистов,вы посмотрите в ЖЭУ сантехник,электрик,по ремонту лифта-все приезжие и понятия не имеют что входит в их обязанность,если рассказать как проходит вызов-то это и смех и слезы,да думаю каждый с этим сталкивался.Такое впечатление что внедрили врага,который везде проталкивает безграмотных приезжих,чтобы в конец развалить страну.
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10 час.
Наталия
Руководители регионов, где начинают обходиться без мигрантов, думают не только о своем спокойствии и благополучии, но и о спокойствии и благополучии граждан. И не боятся принимать самостоятельные решения без приказа сверху. Ничего противозаконного в этом нет, это не выходит за рамки их полномочий
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10 час.
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