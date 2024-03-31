Ни в одном субъекте, который отказался от труда мигрантов, никакого «коллапса» не случилось

Нужно ли России на самом деле такое количество трудовых мигрантов, что есть на сегодняшний день? Лоббисты завоза в нашу страну иностранных рабочих рук твердят: нужно и ещё мало, надо увеличить их завоз! Но так ли это? Видится, что все эти крики — в угоду толстосумам, имеющих бенефициары на дешёвом мигрантском труде.