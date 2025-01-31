"В Америке меня бы уже разорили": Многодетная семья переехала в Россию - и сделала немало открытий

Ирина Гончарова Бесят эти многодетные. Плодятся как кошки, хотя кошек уже стерилизуют. И ещё налоги наши на них уходят. Нет чтобы наоборот, они платили налог, начиная со второго ребёнка, чтобы покупать "соц сферу".

Ирина Гончарова Давно уже бытует мнение, что население нашей планеты пора сокращать (Международный экономический форум). А тут наоборот, нужно же растить пушечное мясо.