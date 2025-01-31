"В Америке меня бы уже разорили". Многодетная семья Шуцманов переехала в Россию чуть больше года - и за это время сделала для себя немало удивительных открытий.
"В Америке меня бы уже разорили": Многодетная семья переехала в Россию - и сделала немало открытий
Комментарии
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Ирина Гончарова
Бесят эти многодетные. Плодятся как кошки, хотя кошек уже стерилизуют. И ещё налоги наши на них уходят. Нет чтобы наоборот, они платили налог, начиная со второго ребёнка, чтобы покупать "соц сферу".
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21 час.
Ирина Гончарова
Давно уже бытует мнение, что население нашей планеты пора сокращать (Международный экономический форум). А тут наоборот, нужно же растить пушечное мясо.
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21 час.
ИГ
Ирина Гончарова
Какое будущее у России, если бюджет на сферу здравоохранения сокращают, льготы мед работникам урезают, оборудование новое - не выбить, мест в садиках и школах не хватает. Всю соцферу урезают. Превратят страну в полицейское государство, упыри, ещё и статейки такие продажные пишут. Пропаганда для умственно отсталых.
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21 час.
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