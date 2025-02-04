Учёные смогли успешно побороть рак обычным вирусом простуды

Пациентка уже прошла курс иммунотерапии.Исследователи из университета медицинских наук штата Арканзас (США) осуществили инновационную операцию, в рамках которой в злокачественную опухоль головного мозга пациентки ввели модифицированную версию аденовируса, известного также как вирус простуды.