Учёные смогли успешно побороть рак обычным вирусом простуды

Пациентка уже прошла курс иммунотерапии.Исследователи из университета медицинских наук штата Арканзас (США) осуществили инновационную операцию, в рамках которой в злокачественную опухоль головного мозга пациентки ввели модифицированную версию аденовируса, известного также как вирус простуды.
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