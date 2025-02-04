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Учёные смогли успешно побороть рак обычным вирусом простуды

Учёные смогли успешно побороть рак обычным вирусом простуды

Пациентка уже прошла курс иммунотерапии.Исследователи из университета медицинских наук штата Арканзас (США) осуществили инновационную операцию, в рамках которой в злокачественную опухоль головного мозга пациентки ввели модифицированную версию аденовируса, известного также как вирус простуды.

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