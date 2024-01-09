Лера Кудрявцева набросилась на мужчину, который бросил грудного ребенка в сугроб

Ведущая Лера Кудрявцева не смогла пройти мимо скандальной истории. Блогер Сергей Косенко, проживающий сегодня в Америке, изрядно разозлил общественность, подвергнув опасности сына Лео, недавно появившегося на свет.
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