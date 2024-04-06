В ГИБДД дали рекомендации, что делать водителю, если он не согласен с протоколом

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Независимо от того, считает ли водитель протокол ДПС ошибочным или даже незаконным, у него есть полное право выразить свое несогласие и обжаловать вынесенное постановление.
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