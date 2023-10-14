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«Ситуация на контроле оперативного штаба»: возле побережья Краснодарского края сбито два украинских БПЛА

«Ситуация на контроле оперативного штаба»: возле побережья Краснодарского края сбито два украинских БПЛА

Над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края утром 14 октября дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника, которые намеревались атаковать объекты на территории РФ, сообщили в Минобороны.

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