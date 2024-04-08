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Доля ИЖС в общем объеме выдач жилищных кредитов достигла рекордных 12%

Доля ИЖС в общем объеме выдач жилищных кредитов достигла рекордных 12%

Доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в общем объеме по количеству выдач в феврале установила исторический рекорд, достигнув уровня 12%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данным Банка России.

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