Доля ИЖС в общем объеме выдач жилищных кредитов достигла рекордных 12%

Доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в общем объеме по количеству выдач в феврале установила исторический рекорд, достигнув уровня 12%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данным Банка России.
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