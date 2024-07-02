РИА Новости: яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в России с начала года

Сильнее всего подорожали соки и какао Яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в несетевой рознице в России с начала этого года, при этом сливочное масло и соки, напротив, возросли в цене, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное IT-компанией «Экватор».