РИА Новости: яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в России с начала года

Сильнее всего подорожали соки и какао Яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в несетевой рознице в России с начала этого года, при этом сливочное масло и соки, напротив, возросли в цене, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное IT-компанией «Экватор».
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