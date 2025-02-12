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Следователи проведут дополнительную проверку по делу Яниса Тиммы

Следователи проведут дополнительную проверку по делу Яниса Тиммы

Следствие по делу о смерти Яниса Тиммы возобновилось – материалы, доказывающие его самоубийство, отправили на дополнительную проверку после требований адвоката родственников спортсмена, которые не верят, что покойный мог самостоятельно решиться на самоубийство.

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