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Педан о Петербурге: «Все нравится, кроме погоды, но это не затмевает прелести города. Летний сад понравился. Жена сказала, что экскурсия на 5 часов, я уточнил: «Ты шутишь?»

– Вы третий год живете в Петербурге – что больше всего полюбили в городе? – На самом деле обошли с женой не так много мест – у нас детки маленькие.

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