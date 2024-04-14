Каллисто — третья по величине луна Солнечной системы и второй по величине спутник, вращающийся вокруг Юпитера.
Каллисто
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Каллисто — третья по величине луна Солнечной системы и второй по величине спутник, вращающийся вокруг Юпитера.
Свежие комментарии