Возвращение Мавзолея: решится ли власть использовать его в качестве трибуны

Нелепость драпировка Мавзолея! Мы удивлены над бандеровцами ,что они памятник Пушкину сносят! А разве здесь что то другое! Это память нашего народа! К Мавзолею фашистские флаги сбрасывали! Если наши вожди не хотят на нем стоять то пусть сидят на лавочках внизу! А драпировать стыдливо не надо!

SI

Sergey Ivanov

Этой позорной фанерой власть прикрывает не Мавзолей. Она прикрывает нашу историческую память. Память о нашей Советской стране. О социализме. Именно эту память наша буржуазная власть и пытается из нас вытравить. И вот что забавно: Стирая нашу советскую историческую память, власть не гнушается поносить наших бывших братьев- хоть ту же Прибалтику или Украину с ее новым культом прислужника фашистов Бандеры. Хотя, если разобраться, то какая разница? Они выходят на демонстрации с портретами Бандеры и под желто- голубым знаменем предателя Бандеры, а вместо Советского герба- средневековый тризуб. Мы выходим под знаменем предателя Власова, а вместо государственных символов Советской России у нас символы России царской. Словно и не было этих 70- ти лет нашей истории... Власть с удовольствием запретила бы и этот праздник Победы- но ей нужен хоть какой- то инструмент управления сознанием народа. А когда власть вполне осознанно отказалась от идей социализма- не осталось никакой другой идеи, кроме этой- Великой Победы...