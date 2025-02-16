Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали у южных Курил

Землетрясение произошло 16 февраля неподалёку от побережья южных Курил. Его магнитуда составила 4,1. Как сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 35 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан.