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Спички - не игрушка

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Каждому селу свою небесную сотню

Каждому селу свою небесную сотню

Или две.  Тренд заложенный на майдане гидности (достоинства) продолжает охватывать всю Украину. Тогда, в 2014-м, чтобы набрать, что-то около сотни трупов, создатели мифов  собирали криминальные трупы со всей Украины и записывали всех в качестве  борцов с кровавым пророссийским Януковичем.

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