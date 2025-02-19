Чем дальше, тем темнее

Обычных жителей Карелии незаконно приравняли к майнерам криптовалют Текст: Андрей Мазуровский С 1 января 2025 года в большинстве регионов России введена новая система оплаты за потребленную электроэнергию, что отразилось на стоимости услуг по теплу и горячей воде.