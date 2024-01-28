Fox News: калифорнийские бездомные обустроили себе пещеры — но местные власти гонят их обратно на улицы

В Калифорнии обнаружили уже несколько комплексов пещер, выкопанных бездомными — и хотя те весьма неплохо обустроили свои землянки и никого не беспокоили, местные власти на фоне поднятого в СМИ шума стали их выселять, сообщает Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии