Квартиры в доме по реновации на Авиационной приспособили для маломобильных жильцов

В новостройке на ул. Авиационная 182 квартиры с готовой улучшенной отделкой. Три из них приспособлены для маломобильных жильцов: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии