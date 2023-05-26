Рост уличной преступности отмечен в 12 районах Брянской области в нынешнем году

С начала 2023 года в 12 районах Брянской области отмечен рост уличной преступности. Всего в регионе за неполные пять месяцев года зарегистрировано 1515 преступлений в общественных местах, из которых раскрыто 1338.
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