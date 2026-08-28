Север Столицы
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Север Столицы

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В Хорошёвском районе Москвы «вырос» каркас нового образовательного комплекса

В Хорошёвском районе Москвы «вырос» каркас нового образовательного комплекса

Строительство крупного учебного комплекса на севере столицы перешло на новый этап: рабочие полностью завершили возведение монолитного каркаса здания.

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