В Хорошёвском районе Москвы «вырос» каркас нового образовательного комплекса

Строительство крупного учебного комплекса на севере столицы перешло на новый этап: рабочие полностью завершили возведение монолитного каркаса здания.
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