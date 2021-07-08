В Северном округе Архангельска перенесли сроки планового отключения горячей воды

Ремонтные работы пройдут в период с 26 июля по 2 августа, а не с 12 по 19 июля.График отключения по округам и микрорайонам был разработан в мае, но с 28 июня в Северном округе введён режим повышенной готовности в части эксплуатации тепловых сетей.