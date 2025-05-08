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Чего нельзя делать в Москве 9 мая: список ограничений и запретов

Чего нельзя делать в Москве 9 мая: список ограничений и запретов

9 мая 2025 года Москва отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы на Красной площади, массовые мероприятия и визит иностранных делегаций потребуют усиленных мер безопасности, из-за чего в столице будут действовать временные ограничения и запреты.

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