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Царьград

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Росалкогольтабакконтроль: Производство водки в 2026 году снизилось

Росалкогольтабакконтроль: Производство водки в 2026 году снизилось

В России за январь-август 2026 года производство водки сократилось на 12,1% до 39,64 млн дал. Выпуск коньяка снизился на 16,8%, общий объем производства алкоголя уменьшился на 13,1%.

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