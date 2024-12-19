Сергей Собянин утвердил планы развития территорий в нескольких районах Москвы

Появятся новые рабочие места В своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин сообщил жителям Москвы о том, что на заседании президиума правительства столицы были утверждены планы по развитию территорий в нескольких районах столицы.
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