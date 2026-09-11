Полицейские изъяли у жителя Забайкалья свыше 40 кг конопли, для сбора которой он проехал 250 километров

В Забайкальском крае сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и отдела уголовного розыска ОМВД России «Оловяннинский» уличили 59-летнего ранее судимого жителя посёлка Забайкальск в заготовке и транспортировке дикорастущего каннабиса.