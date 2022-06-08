Мировое обозрение

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Володин обвинил Вашингтон в лицемерии на фоне увеличившихся поставок российской нефти в США

Володин обвинил Вашингтон в лицемерии на фоне увеличившихся поставок российской нефти в США

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин «Двойные стандарты» Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данные управления энергетической информации Минэнерго США противоречат заявлениям американского президента о полном запрете поставок российской нефти.

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