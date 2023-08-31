Не дадим Windows Phone умереть! Как я написал свои клиенты VK, YouTube для Nokia Lumia? Сам себе экосистема ч.2

Windows Phone. когда слышишь название этой мобильной системы, невольно начинаешь с теплотой вспоминать своего последнего, такого необычного мобильного друга, как будто прошло всего пару месяцев с момента перехода со смартфона на iPhone/Android .
Windows Phone. когда слышишь название этой мобильной системы, невольно начинаешь с теплотой вспоминать своего последнего, такого необычного мобильного друга, как будто прошло всего пару месяцев с момента перехода со смартфона на iPhone/Android .
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