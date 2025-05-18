«Ищу маленькую рабыню» В России активно производят и продают детское порно. Как устроен этот страшный бизнес?

Европол сообщил об участившихся случаях сексуальной эксплуатации детей и подростков в интернете: по данным европейских полицейских, злоумышленники выманивают у несовершеннолетних интимные фото и видео, а затем при помощи искусственного интеллекта создают порнографию с их участием.