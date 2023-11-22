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Русский раненый офицер в пух и прах разнёс танк "Азова"*, сорвав грандиозные планы Киева

Русский раненый офицер в пух и прах разнёс танк "Азова"*, сорвав грандиозные планы Киева

Разведчик "Фокс" рассказал РИА Новости, как офицеру ВС России удалось подбить танк украинского националистического объединенияРИА Новости выяснили, что на Краснолиманском направлении недавно был подбит танк, где находились боевики "Азова"*.

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