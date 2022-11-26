Орловцы обсуждают идею отказа от кοстюᴍов западных сyпергерοев на детских нοвοгοднᴎх утренниках

Воспитатели одного из новосибирских детских садов провели беседу с родителями, настоятельно рекомендуя отказаться от «Бэтменов и других западных супергероев» на новогодних утренниках в пользу костюмов, связанных с русской народной культурой.
Воспитатели одного из новосибирских детских садов провели беседу с родителями, настоятельно рекомендуя отказаться от «Бэтменов и других западных супергероев» на новогодних утренниках в пользу костюмов, связанных с русской народной культурой.
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