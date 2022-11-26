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Орловцы обсуждают идею отказа от кοстюᴍов западных сyпергерοев на детских нοвοгοднᴎх утренниках

Орловцы обсуждают идею отказа от кοстюᴍов западных сyпергерοев на детских нοвοгοднᴎх утренниках

Воспитатели одного из новосибирских детских садов провели беседу с родителями,   настоятельно рекомендуя отказаться от «Бэтменов и других западных супергероев» на новогодних утренниках в пользу костюмов, связанных с русской народной культурой.

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