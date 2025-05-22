Почему на смоленской крепости в Лопатинском саду не восстановили зубцы

На прясле Смоленской крепостной стены завершились противоаварийные работы В среду, 21 мая, правительство Смоленской области объявило о завершении противоаварийных работ на XXVI прясле Смоленской крепостной стены (улица Дзержинского), которые проводились на основании государственного контракта Министерства культуры РФ.
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