Почему на смоленской крепости в Лопатинском саду не восстановили зубцы

На прясле Смоленской крепостной стены завершились противоаварийные работы В среду, 21 мая, правительство Смоленской области объявило о завершении противоаварийных работ на XXVI прясле Смоленской крепостной стены (улица Дзержинского), которые проводились на основании государственного контракта Министерства культуры РФ.