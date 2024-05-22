В Пентагоне прокомментировали желание Украины бить по РФ их оружием

Представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя запросы Украины о разрешении бить американским оружием по территории РФ, заявил, что Соединенные Штаты Америки не изменили позицию относительно неприменения своего оружия по российской территории.
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