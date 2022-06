[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" name=""] Как просто приготовить мини-торт «Шоколадная радость» без выпечки Aizanat-27 You will need 200 гр печенья, 90 гр чёрного шоколада, 600 мл молока, 2 ст л какао-порошка, 40 гр сахарного песка, 60 гр кукурузного крахмала, 50 гр сливочного масла.