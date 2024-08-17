Пленный Янусов: заключенным обещают снять все обвинения за вступление в ВСУ

Украинских заключенных заманивают в ряды ВСУ обещаниями снять все обвинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнопленного Алексея Янусова, который получил пять лет лишения свободы за кражу велосипеда и стал одним из первых осужденных, пополнивших украинские войска.