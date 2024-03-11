Отставной полковник Вооруженных сил Соединенных Штатов, а также экс-заместитель председателя Евразийского фонда Эрл Расмуссен в ходе разговора с журналистами рассказал, насколько тяжело команде американского лидера Джозефа Байдена помогать киевскому режиму.
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