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Муфтий рассказал о молитвах российских мусульман за бойцов на СВО

Муфтий рассказал о молитвах российских мусульман за бойцов на СВО

Российские мусульмане молятся за военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.

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