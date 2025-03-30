Муфтий рассказал о молитвах российских мусульман за бойцов на СВО

Российские мусульмане молятся за военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
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