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Китайский автопроизводитель Nio сотрудничает с китайским нефтяным гигантом CNOOC

Китайский автопроизводитель Nio сотрудничает с китайским нефтяным гигантом CNOOC

CNOOC, один из трех крупнейших нефтяных гигантов Китая – заявил, что предоставит китайской компании Nio надежные площадки, технологии и сервисную поддержку, чтобы способствовать быстрому росту своей сети станций зарядки и замены аккумуляторов.

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