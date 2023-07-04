Китайский автопроизводитель Nio сотрудничает с китайским нефтяным гигантом CNOOC

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

CNOOC, один из трех крупнейших нефтяных гигантов Китая – заявил, что предоставит китайской компании Nio надежные площадки, технологии и сервисную поддержку, чтобы способствовать быстрому росту своей сети станций зарядки и замены аккумуляторов.