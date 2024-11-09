«Сказочный патруль»: Как обслужить почётного гостя

Главные героини «Сказочного патруля» наконец-то выяснили, у кого в руках находится Лунный камень. Но это им не сильно помогает: артефакт продолжает быть мощным источником разных полезнейших заклинаний, пусть его заряд постепенно и снижается.
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