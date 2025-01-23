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Русская весна

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Дугин: новое покушение на Трампа приведет к гражданской войне

Дугин: новое покушение на Трампа приведет к гражданской войне

Президент США Дональд Трамп стал символом новой идеологии «трампизма», и новое покушение на него не устранит ее, а приведет к гражданской войне, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

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