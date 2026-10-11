Туризм и География
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Туризм и География

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Почему в Европе опята не стали народным грибом, а в России — стали

Почему в Европе опята не стали народным грибом, а в России — стали

Когда осень вступает в свои права, в лесах начинается особое время. Воздух становится прозрачным, пахнет прелой листвой и сырой древесиной, а на старых пнях появляются плотные семейки небольших грибов с медовым оттенком шляпок.

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