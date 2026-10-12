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КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» Минск. Прямая видеотрансляция

В понедельник, 12 октября, в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Шанхай Дрэгонс» и минским «Динамо».

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