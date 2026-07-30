Суд в Петербурге приговорил к условным срокам двоих инициативных мужчин, решивших приобрести банковские карты у курсантов университета морского и речного флота имени С.
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Суд в Петербурге приговорил к условным срокам двоих инициативных мужчин, решивших приобрести банковские карты у курсантов университета морского и речного флота имени С.